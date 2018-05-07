Дайджест
В Лондоне трех человек облили токсичным веществом
7 май 2018 (12:23)
Двух молодых людей и юношу облили токсичным веществом в Лондоне. Их госпитализировали, сообщает BBC News.
Как отмечает телеканал, граждане в возрасте 22, 27 и 17 лет пострадали в ходе конфликта, возникшего между двумя группами мужчин. Инцидент произошел на северо-востоке британской столицы в ночь на 6 мая.
Задержать пока никого не удалось. Полиция расследует случившееся и ищет свидетелей.
От какого именно вещества пострадали молодые люди, не уточняется. В правоохранительных органах только отметили, что это не кислота.
Как отмечает телеканал, граждане в возрасте 22, 27 и 17 лет пострадали в ходе конфликта, возникшего между двумя группами мужчин. Инцидент произошел на северо-востоке британской столицы в ночь на 6 мая.
Задержать пока никого не удалось. Полиция расследует случившееся и ищет свидетелей.
От какого именно вещества пострадали молодые люди, не уточняется. В правоохранительных органах только отметили, что это не кислота.
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