Дайджест

В Лондоне трех человек облили токсичным веществом

Двух молодых людей и юношу облили токсичным веществом в Лондоне. Их госпитализировали, сообщает BBC News.



Как отмечает телеканал, граждане в возрасте 22, 27 и 17 лет пострадали в ходе конфликта, возникшего между двумя группами мужчин. Инцидент произошел на северо-востоке британской столицы в ночь на 6 мая.



Задержать пока никого не удалось. Полиция расследует случившееся и ищет свидетелей.



От какого именно вещества пострадали молодые люди, не уточняется. В правоохранительных органах только отметили, что это не кислота.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: