Дайджест
Первый квантовый компьютер в РФ должен появиться через три года
7 май 2018 (12:23)
Первый квантовый компьютер в России должен появиться через три года, а не через пять, как намечалось раньше. Такие машины позволят улучшить предсказания свойств новых материалов и фармакологических препаратов, а также решать другие задачи, сообщают «Известия».
По данным газеты, в вычислительном устройстве будет не менее 50 кубит. Эта единица информации, в отличие от традиционного бита, может находиться в нескольких состояниях одновременно, что обеспечивает высокую производительность.
В то же время, добавляет издание, будут создаваться новые алгоритмы для решения определенных задач на квантовых компьютерах. Предполагается, что с их помощью удастся точно прогнозировать погоду, взламывать шифры, подбирать пароли и выполнять другие действия.
По данным газеты, в вычислительном устройстве будет не менее 50 кубит. Эта единица информации, в отличие от традиционного бита, может находиться в нескольких состояниях одновременно, что обеспечивает высокую производительность.
В то же время, добавляет издание, будут создаваться новые алгоритмы для решения определенных задач на квантовых компьютерах. Предполагается, что с их помощью удастся точно прогнозировать погоду, взламывать шифры, подбирать пароли и выполнять другие действия.
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