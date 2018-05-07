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На Донбассе украинские военнослужащие подорвались на мине

Группа украинских военнослужащих попала в засаду и подорвалась на мине в Донбассе во время патрулирования. В результате один человек погиб, двое получили ранение. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) страны.



На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта, по которому ополченцы открыли огонь. После короткой перестрелки украинские бойцы стали преследовать ополченцев и убили троих.



«Подразделения Объединенных сил приведены в полную боевую готовность», — заключили в пресс-центре.



Тип взрывного устройства не установлен.

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