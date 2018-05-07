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В Екатеринбурге перед судом предстанет предполагаемый организатор 20 фиктивных фирм

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в создании более чем 20 фирм через подставные лица. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, обвиняемый с января по апрель 2015 года набирал по объявлению кандидатов на пост номинального директора организации.



«Через средства массовой информации обвиняемый подыскал ранее неизвестных ему двух мужчин, которые, преследуя цель личного обогащения, дали свое согласие выступить в качестве учредителей (участников) и (или) директоров юридических лиц, не имея при этом цели фактического управления ими», — говорится в сообщении.



Далее обвиняемый поручил своим работникам подготовить документы для создания юридических лиц с участием двух подставных мужчин, а также внести сведения о них в единый государственный реестр юрлиц. Все это, по версии следствия, было проделано для личного обогащения обвиняемого. До апреля 2016 года было создано более чем 20 фиктивных организаций.



Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 173.1 УК РФ «Образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах». На рассмотрение дело отправлено мировому судье судебного участка № 10 Верх-Исетского судебного района Екатеринбурга.

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