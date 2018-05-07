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Администрация Екатеринбурга оценила строительство центра «Эрмитаж-Урал» в 290 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», который станет фондохранилищем Екатеринбургского музея изобразительных искусств.



Согласно заявке на сайте госзакупок, стартовая цена закупки превышает 290 млн руб. Объект будет расположен в квартале улиц Вайнера — Малышева — Хохрякова — Попова. Площадь участка достигает 4 тыс. кв. м., застройки — превышает 1 тыс. кв. м.



«В пятне застройки расположено старое двухэтажное кирпичное административно-складское здание, построенное очередями за период 1911–1953 годов. Проектом предусмотрен снос большей части существующих конструкций», — говорится в пояснительной записке.



Завершить строительство должны не позднее 30 ноября 2020 года.

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