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Администрация Екатеринбурга оценила строительство центра «Эрмитаж-Урал» в 290 млн рублей
7 май 2018 (11:23)
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», который станет фондохранилищем Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Согласно заявке на сайте госзакупок, стартовая цена закупки превышает 290 млн руб. Объект будет расположен в квартале улиц Вайнера — Малышева — Хохрякова — Попова. Площадь участка достигает 4 тыс. кв. м., застройки — превышает 1 тыс. кв. м.
«В пятне застройки расположено старое двухэтажное кирпичное административно-складское здание, построенное очередями за период 1911–1953 годов. Проектом предусмотрен снос большей части существующих конструкций», — говорится в пояснительной записке.
Завершить строительство должны не позднее 30 ноября 2020 года.
Согласно заявке на сайте госзакупок, стартовая цена закупки превышает 290 млн руб. Объект будет расположен в квартале улиц Вайнера — Малышева — Хохрякова — Попова. Площадь участка достигает 4 тыс. кв. м., застройки — превышает 1 тыс. кв. м.
«В пятне застройки расположено старое двухэтажное кирпичное административно-складское здание, построенное очередями за период 1911–1953 годов. Проектом предусмотрен снос большей части существующих конструкций», — говорится в пояснительной записке.
Завершить строительство должны не позднее 30 ноября 2020 года.
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