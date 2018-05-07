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Средняя ставка по ипотечным кредитам в Свердловской области в марте составила 9,76%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в Свердловской области в марте 2018 года составила 9,76% (в марте 2017 года —11,86%). Об этом сообщает Уральское главное управление Банка России.



С начала года в регионе было выдано 10 тыс. 354 ИЖК, что на 82,7% больше, чем год назад. Сумма выданных ипотечных кредитов увеличилась в два раза (до 19 млрд 562 млн руб.). Все кредиты предоставлены в рублях.



Совокупная задолженность заемщиков Свердловской области перед банками по ипотеке на 1 апреля 2018 года достигла 179,6 млрд руб. При этом неплатежи по ипотечным кредитам снижаются и составляют в настоящее время порядка 1% от кредитного портфеля.



«Жители Свердловской области берут ипотеку в среднем на сумму 1,89 млн руб. сроком на 16 лет и 2 месяца. Дальнейшему росту ипотечного жилищного кредитования будет способствовать стартовавшая с 1 января 2018 года государственная программа предоставления субсидий по выданным ИЖК», — отметил руководитель Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников.

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