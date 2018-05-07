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Минсельхоз РФ спрогнозировал рост АПК в 2018 году не более чем на 1%

УрБК, Москва, 07.05.2018. Минсельхоз РФ прогнозирует рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в России по итогам 2018 года в диапазоне 0-1%, следует из национального доклада о результатах реализации агрогоспрограммы.



«Представляются обоснованными прогнозные показатели по индексу производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий) в 2018 году по отношению к их уровню в 2017 году в зависимости от складывающейся экономической ситуации и погодных условий в размере 100-101%», — говорится в документе.



При этом в 2017 году производство сельхозпродукции увеличилось на 2,4%, целевой показатель на 2018 год составляет 1,7%. Ниже целевых показателей прогноз по производству продукции и растениеводства, и животноводства.



Так, согласно национальному докладу, в сфере растениеводства ведомство прогнозирует сохранение объемов производства продукции в сопоставимых ценах на уровне прошлого года или на 0,5% выше при целевом показателе в 1,5%. В животноводстве прогнозируется прирост производства на 1,5-1,7% против плановых 1,9%.

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