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Число страховых компаний в РФ в 2017 году сократилось на 15%
7 май 2018 (09:46)
УрБК, Москва, 07.05.2018. Число участников страхового рынка РФ в 2017 году сократилось на 15%. Об этом говорится в годовом отчете Банка России.
«В 2017 году продолжилось сокращение количества участников страхового рынка. Общее количество субъектов страхового дела сократилось за год на 15,1% и по состоянию на 1 января 2018 составило 309», — говорится в отчете.
Совокупный капитал страховщиков в прошлом году составил 605,4 млрд руб., страховые резервы — 1 трлн 448,5 млрд руб., чистая прибыль — 84 млрд руб.
«В 2017 году продолжилось сокращение количества участников страхового рынка. Общее количество субъектов страхового дела сократилось за год на 15,1% и по состоянию на 1 января 2018 составило 309», — говорится в отчете.
Совокупный капитал страховщиков в прошлом году составил 605,4 млрд руб., страховые резервы — 1 трлн 448,5 млрд руб., чистая прибыль — 84 млрд руб.
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