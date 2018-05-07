Новости дня

Число страховых компаний в РФ в 2017 году сократилось на 15%

7 май 2018 (09:46)

УрБК, Москва, 07.05.2018. Число участников страхового рынка РФ в 2017 году сократилось на 15%. Об этом говорится в годовом отчете Банка России.

«В 2017 году продолжилось сокращение количества участников страхового рынка. Общее количество субъектов страхового дела сократилось за год на 15,1% и по состоянию на 1 января 2018 составило 309», — говорится в отчете.

Совокупный капитал страховщиков в прошлом году составил 605,4 млрд руб., страховые резервы — 1 трлн 448,5 млрд руб., чистая прибыль — 84 млрд руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: