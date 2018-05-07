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Из-за пожара на вещевом рынке Каменска-Уральского 120 человек были эвакуированы

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Из-за пожара на вещевом рынке Каменска-Уральского 120 человек были эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о возгорании на ул. 4-ой Пятилетки поступило 6 мая в 10.56 по местному времени. Огнем повреждена обшивка двухэтажного торгового павильона.



«По информации пожарных дознавателей, возгорание началось с улицы, загорелись пустые коробки, от них огонь по утеплителю распространился по фасаду здания. Дым через вентиляцию и оконные проемы стал проникать внутрь здания. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Персонал организовал эвакуацию посетителей и продавцов. Прибывшие пожарные подразделения продолжили эвакуацию людей из здания. Всего по лестничным маршам и через эвакуационные выходы были эвакуированы 120 человек», — говорится в сообщении.



Из-за сильного задымления четырех человек пожарные спасли из горящего здания с помощью масок дыхательных аппаратов.



«Пожарные оперативно справились с огнем, в течение 13 минут открытое горение было ликвидировано. В тушении пожара были задействованы девять единиц пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава. По предварительной информации, площадь пожара составила 25 кв. м., повреждена обшивка здания», — отмечают в пресс-службе.



По предварительной версии экспертов МЧС России, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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