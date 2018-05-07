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За I квартал 2018 года жители РФ взяли кредитов на 1,59 трлн рублей
7 май 2018 (09:04)
УрБК, Москва, 07.05.2018. Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности граждан за март и I квартал 2018 года.
В марте было выдано 3,01 млн новых кредитов общим объемом свыше 601,75 млрд руб. По сравнению с мартом прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 8%, а объемы кредитования выросли на 34%. В марте 2017 года было выдано 2,80 млн кредитов на 449,63 млрд руб.
В I квартале текущего года было выдано 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%. В I квартале 2017 года было выдано 7,1 млн кредитов на 1,04 трлн руб.
В марте было выдано 3,01 млн новых кредитов общим объемом свыше 601,75 млрд руб. По сравнению с мартом прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 8%, а объемы кредитования выросли на 34%. В марте 2017 года было выдано 2,80 млн кредитов на 449,63 млрд руб.
В I квартале текущего года было выдано 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%. В I квартале 2017 года было выдано 7,1 млн кредитов на 1,04 трлн руб.
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