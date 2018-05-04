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С 15 мая страховые тарифы на полисы «Зеленая миля» вырастут на 10%

УрБК, Москва, 04.05.2018. Страховые тарифы на полисы «Зеленая карта» для легковых и грузовых автомобилей, которые будут действовать с 15 мая по 14 июня 2018 года, вырастут почти на 10% по сравнению с предыдущим месяцем, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).



Страховка сроком действия 15 дней для поездок по всем странам системы «Зеленая карта» (кроме Украины, Азербайджана, Белоруссии и Молдавии) для легковых машин подорожает до 2,7 тыс. руб., для грузовых — до 4 тыс. 510 руб., для поездок по Украине, Белоруссии, Молдавии и Азербайджану на легковом авто — до 920 руб., на грузовом — 1 тыс. 570 руб.



Стоимость полиса сроком на год для легковых автомобилей составит 6 тыс. 150 руб. для поездок по Украине, Белоруссии, Молдавии и Азербайджану, и 24,58 тыс. руб. — для поездок по другим государствам, а для грузовиков — 10,46 тыс. руб. и 41,02 тыс. руб. соответственно.



По данным РСА, также вырастут тарифы на полисы для других типов транспортных средств (автобусов, прицепов, полуприцепов, мотоциклов, сельхозтехники).



«Зеленая карта» — международная система страхования автогражданской ответственности, предусматривающая урегулирование убытков в соответствии с национальным законодательством страны, где произошло ДТП. Система функционирует с 1951 года, сейчас в нее входит 48 стран: Россия, страны Европы, Израиль, Марокко, Тунис, Иран, Азербайджан. Стоимость тарифов устанавливается в евро, поэтому РСА ежемесячно пересчитывает их рублевый эквивалент с учетом изменений курсов валют.

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