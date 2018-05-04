Кризис

Свердловская область вошла в число регионов с самыми опасными дорогами

Свердловская область по итогам 2017 года вошла в число субъектов РФ, где состояние дорог признано опасным. Рейтинг составлен межрегиональным общественным центром «За безопасность дорог».



Специалисты центра изучили дорожную ситуацию в 50 регионах. Из них 19 субъектов были отнесены в «красную зону» (высокой дорожной опасности), включая Свердловскую область. Средний Урал занял в рейтинге 32-е место. Также в «красной зоне» оказалась соседняя Челябинская область. Как следует из списка, дороги на Южном Урале считаются самыми опасными (50-е место).



«В «красной зоне» как минимум пятерка регионов уже не меняется третий год. Это похоже на рейтинг в рейтинге, и с этим нужно что-то делать», — прокомментировал эксперт центра «За безопасность дорог» Сергей Воробьев.



Еще один регион УрФО — Тюменская область — была помещена в «зеленую зону», которая свидетельствует о безопасности передвижения по данному региону.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: