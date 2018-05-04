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«Новоуральский мясной двор» оштрафован на 100 тыс. рублей за фальсификат
4 май 2018 (17:46)
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовали на 100 тыс. руб. ООО «Новоуральский мясной двор», сообщает пресс-служба ведомства.
Основанием для штрафа стали итоги проверки магазина «Минимарт» в Ревде, где была взята для пробы колбаса «Докторская».
«По результатам лабораторных испытаний установлено несоответствие заявленному наименованию, требованиям п. 4.3.1 ГОСТ Р52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия» по составу используемого сырья: обнаружены фрагменты костной ткани, фрагменты мышечных волокон, структура которых характерна для мяса птицы», — говорится в сообщении.
Предприятию выдали предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и о приостановке реализации продукции.
Основанием для штрафа стали итоги проверки магазина «Минимарт» в Ревде, где была взята для пробы колбаса «Докторская».
«По результатам лабораторных испытаний установлено несоответствие заявленному наименованию, требованиям п. 4.3.1 ГОСТ Р52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия» по составу используемого сырья: обнаружены фрагменты костной ткани, фрагменты мышечных волокон, структура которых характерна для мяса птицы», — говорится в сообщении.
Предприятию выдали предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и о приостановке реализации продукции.
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