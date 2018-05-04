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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Прогресс-Плюс» в Арамили
4 май 2018 (17:29)
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Прогресс-Плюс» (г. Арамиль) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 3 мая 2018 года. Компания заявила о собственном банкротстве на основании наличия задолженности в размере 15 млн 512 тыс. руб.
Напомним, ООО «Прогресс-Плюс» зарегистрировано в 2013 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.
Соответствующий документ поступил в суд 3 мая 2018 года. Компания заявила о собственном банкротстве на основании наличия задолженности в размере 15 млн 512 тыс. руб.
Напомним, ООО «Прогресс-Плюс» зарегистрировано в 2013 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.
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