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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Прогресс-Плюс» в Арамили

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Прогресс-Плюс» (г. Арамиль) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 3 мая 2018 года. Компания заявила о собственном банкротстве на основании наличия задолженности в размере 15 млн 512 тыс. руб.



Напомним, ООО «Прогресс-Плюс» зарегистрировано в 2013 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

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