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В Нижнем Тагиле в четвертый раз пройдет спортивный городской праздник — забег ЕВРАЗа «Дай пять!»

4 май 2018 (17:13)

В Нижнем Тагиле 3 июня в четвертый раз пройдет традиционный спортивный городской праздник — забег ЕВРАЗа «Дай пять!».

На сайте www.evraz-sport.ru завершается регистрация участников, которая была открыта 3 мая.

На старт выйдут 1200 спортсменов: 400 детей и 800 взрослых. В этом году количество детских регистрационных слотов увеличено на 100 единиц.

Дети бегут бесплатно! Благотворительный регистрационный взнос для взрослых составляет 100 рублей. Оплатить взнос он-лайн нужно на сайте evraz-sport.ru при регистрации на забег. Собранные средства будут направлены на оборудование специализированной игровой площадки в детском саду № 105 Нижнего Тагила, а также на приобретение спортивного оборудования для качканарской коррекционной школы.

ЕВРАЗ удвоит сумму благотворительных взносов, собранных на регистрации.

Все участники забега получат в подарок памятные футболки с символикой соревнования и эксклюзивные медали.

Для участия в забеге всем спортсменам нужно получить медицинскую справку.

Забег «Дай пять!» традиционно станет центральным событием большого спортивного праздника. Всем гостям обязательно найдутся занятия по душе. С нетерпением ждем 3 июня бегунов и болельщиков в стартовом городке!

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