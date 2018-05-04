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В МИД России вступились за Иран в споре по ядерной программе

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отвергла обвинения Ирана о наличии у Ирана программы по созданию ядерного оружия, сообщает «Лента.ру».



«Все вопросы, касающиеся проверок МАГАТЭ в Иране, должны решаться строго в рамках инструментария агентства. Любые проблемы, касающиеся непосредственно реализации СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий], могут обсуждаться исключительно участниками совместной комиссии «шестерки» и Ирана», — отметила дипломат.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 апреля обвинил Иран в том, что у страны была программа создания ядерного оружия. По словам главы правительства, израильская разведка смогла получить «полтонны материалов», среди которых «100 тысяч файлов, доказывающих, что иранцы лгут» в отношении ядерной программы военного назначения. Нетаньяху отметил, что планы Тегерана обзавестись ядерным оружием «представляют собой основную угрозу Израилю, США и всему миру».



Соединенные Штаты неоднократно угрожали выйти из ядерной сделки по Ирану. Президент США Дональд Трамп пообещал принять окончательное решение по этому вопросу к 12 мая.

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