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В Швеции отменили вручение Нобелевской премии по литературе

Шведская академия отказалась проводить в 2018 году церемонию вручения Нобелевской премии по литературе, сообщает РИА Новости.



«Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год», — заявили в организации.



Ранее в академии разгорелся скандал сразу на нескольких уровнях. Одного из членов академии обвинили в сексуальных домогательствах, вследствие чего ее покинуло критическое количество экспертов. Также стало известно, что из академии на протяжении многих лет заранее «сливали» имена лауреатов.

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