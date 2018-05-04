Дайджест
В Швеции отменили вручение Нобелевской премии по литературе
4 май 2018 (17:12)
Шведская академия отказалась проводить в 2018 году церемонию вручения Нобелевской премии по литературе, сообщает РИА Новости.
«Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год», — заявили в организации.
Ранее в академии разгорелся скандал сразу на нескольких уровнях. Одного из членов академии обвинили в сексуальных домогательствах, вследствие чего ее покинуло критическое количество экспертов. Также стало известно, что из академии на протяжении многих лет заранее «сливали» имена лауреатов.
«Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год», — заявили в организации.
Ранее в академии разгорелся скандал сразу на нескольких уровнях. Одного из членов академии обвинили в сексуальных домогательствах, вследствие чего ее покинуло критическое количество экспертов. Также стало известно, что из академии на протяжении многих лет заранее «сливали» имена лауреатов.
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