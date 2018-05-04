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Британские психологи нашли связь между соцсетями и самоуверенностью

Увлечение социальными сетями подрывает уверенность женщин в себе, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на итоги конференции Британского сообщества психологов.



В исследовании приняли участие 100 женщин. Исследователи выяснили, сколько времени каждая из них проводит в социальных сетях. Затем они раздали участницам опросники, где те должны были указать, считают ли они стройных и загорелых женщин привлекательными или беспокоятся ли они о том, насколько хорошо выглядят в той или иной одежде.



Оказалось, что чем больше женщины проводили в соцсетях, тем больше на них давили стандарты красоты и тем менее уверенными в себе они себя чувствовали. «Идеалы для женщин существовали и раньше, но соцсети сделали их влияние намного более сильным. Женщины в соцсетях сравнивают себя с подругами, которые улучшают свою внешность с помощью фильтров», — поясняют авторы исследования.

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