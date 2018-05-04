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В Свердловской области 74 гидротехнических сооружения находятся в ненадлежащем состоянии

4 май 2018 (16:30)

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. В ходе проведенной в преддверии весеннего паводка проверки прокуратура Свердловской области выявила более 40 нарушений при эксплуатации гидротехнических сооружений на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в Свердловской области учтено 523 гидротехнических сооружения: 439 плотин, 67 накопителей, 16 дамб и 1 канал. Из них 74 гидротехнических сооружения находятся в ненадлежащем состоянии.

При их эксплуатации выявлены многочисленные нарушения закона. В частности, отсутствие деклараций безопасности, договоров охраны и страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, а также правил эксплуатации гидротехнических сооружений.

Всего по итогам проверки выявлено свыше 40 нарушений закона, внесено 15 представлений, в суд направлено исковое заявление, в отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 9.2 КоАП РФ «Нарушение требований по обеспечению безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений».

Прокуратура региона проинформировала губернатора Свердловской области о необходимости принятия дополнительных мер по соблюдению законодательства о безопасности гидротехнических сооружений и недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций.

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