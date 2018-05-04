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Транспортный передел
4 май 2018 (16:26)
Администрация Екатеринбурга планирует к 2035 году полностью переформатировать дорожное движение в городе. Заказ на разработку новой схемы транспортного сообщения планируется отторговать через сайт госзакупок 25 мая 2018 года. Из техзадания уже ясно, что разработка нового стратегического плана для горадминистрации будет не в пользу автомобилистов. Вместе с тем специалисты не исключают, что схема может оказаться полностью неработоспособной из-за формальных требований.
Непосредственным заказчиком научной работы выступает комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.
Подрядчик, который выиграет конкурс, в рамках этого исследования должен разработать стратегический план развития дорожного движения. В первую очередь от исполнителя требуется проанализировать транспортное и пешеходное движение в городе.
На основании этих данных специалистам будет поручено разработать три сценария дальнейшего развития улично-дорожной сети: пессимистичный, средний и оптимистичный. Кроме того, в Екатеринбурге предусмотрено проведение соцопроса относительно предпочтений населения по использованию различных видов транспорта и сбор предложений по совершенствованию транспортной системы города.
Весь собранный при исследовании материал должен лечь в основу «Комплексной схемы организации дорожного движения города Екатеринбурга» (КСОДД), реализация которой будет предусмотрена до 2035 года. По сути, это стратегический план, который включает в себя перераспределение транспортных потоков в муниципалитете.
От авторов документа требуется обеспечить транспортную и пешеходную связанность территорий, определить скоростной режим на различных участках, выбрать зоны для одностороннего и реверсивного движения, а также скорректировать работу светофоров.
Пропуску большегрузного транспорта в техзадании посвящен отдельный блок заданий, которые предлагают в основном ограничительные меры. Кроме того, в новой схеме отдельно предусматривается комплекс мер по созданию приоритетных условий для общественного транспорта. Также заказчик просит исполнителей расширить единое парковочное пространство и увеличить число штрафстоянок для эвакуируемого автотранспорта. Организация велосипедного движения в документе тоже прописана, но без подробностей.
На разработку всего документа победителю конкурса отводится почти полгода — к 20 ноября 2018 года документ должен быть готов.
Представленные в документации задачи, в сущности, отражают давно наболевшие транспортные вопросы в Екатеринбурге. В частности, до настоящего времени ни горадминистрации, ни УГИБДД по Свердловской области не удается справиться с крупнотоннажными автомобилями, которым запрещено проезжать в центр города. Также не решены проблемы с парковкой в неположенном месте, о чем УрБК неоднократно писал.
Одновременно с этим в КСОДД четко прослеживается одна из основных идеологий администрации Екатеринбурга: продвижение общественного транспорта в ущерб автомобильному движению. Не следует также забывать, что в последние годы усилия городских властей были направлены и на «выдавливание» автомобилистов из центра города (хотя прямо об этом в документе нигде не говорится). Правда, особого успеха по этим направлениям у горадминистрации не было. При попытке создать обособленные полосы для пневмоколесного транспорта муниципалитет столкнулся с сопротивлением ГИБДД. Платная парковочная зона в центре города с момента своего создания превратилась в убыточное предприятие.
Успешность создания масштабной схемы организации движения также вызывает сомнения. Во-первых, попытки разработать подобные стратегические документы предпринимаются не в первый раз. Год назад департамент архитектуры администрации Екатеринбурга уже проводил конкурс на разработку генплана города в части транспортной инфраструктуры. На исследования тогда потратили 12,5 млн руб. В 2016 году за 8 млн руб. была разработана новая маршрутная сеть для общественного транспорта Екатеринбурга.
Будут ли в итоге соединять все три исследования, непонятно. В документе только оговаривается то, что разработка КСОДД необходима для соблюдения федерального законодательства: Градостроительного кодекса, постановления правительства РФ об организации дорожного движения и так далее.
Во-вторых, как показал опыт с новой маршрутной сетью, на выходе научные изыскания получаются далекими от реальности и ожиданий конечных пользователей (в данном случае пассажиров). Основной продукт транспортной реформы и горожане, и представители заинтересованных ведомств называли «сырым». Дополнительную конфликтную ситуацию создала поспешность внедрения этой карты. В итоге маршрутная сеть ушла на глубокую проработку.
Примечательно, что авторы этой карты — урбанисты из фонда «Город.Pro» — уже забраковали КСОДД после ознакомления с техзаданием заказа.
«Когда создание какого-либо планировочного документа продиктовано не сформировавшимся естественным образом запросом, а навязанными извне новыми требованиями законодательства, — это всегда большой риск того, что сделают «на отвяжись», положат на верхнюю полку в шкафу и забудут навсегда. Ну или пропишут какую-нибудь глупость вроде строительства подземных переходов и развязок в городской застройке «для увеличения пропускной способности», — предположил член фонда Владимир Злоказов.
Впрочем, даже в случае появления грамотной и объективной схемы останутся вопросы относительно ее реализации. Активисты «Город.Pro» порой сами предъявляли претензии к администрации Екатеринбурга за искажение разработанных ими норм транспортной реформы. Подобная история повторилась после исследования грязи в Екатеринбурге — власти города взяли из рекомендаций ученых только те моменты, за которые должны отвечать горожане.
Появление «Комплексной схемы организации дорожного движения Екатеринбурга» станет для горадминистрации проверкой — какие уроки вынесли власти города из транспортной реформы.
Непосредственным заказчиком научной работы выступает комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга.
Подрядчик, который выиграет конкурс, в рамках этого исследования должен разработать стратегический план развития дорожного движения. В первую очередь от исполнителя требуется проанализировать транспортное и пешеходное движение в городе.
На основании этих данных специалистам будет поручено разработать три сценария дальнейшего развития улично-дорожной сети: пессимистичный, средний и оптимистичный. Кроме того, в Екатеринбурге предусмотрено проведение соцопроса относительно предпочтений населения по использованию различных видов транспорта и сбор предложений по совершенствованию транспортной системы города.
Весь собранный при исследовании материал должен лечь в основу «Комплексной схемы организации дорожного движения города Екатеринбурга» (КСОДД), реализация которой будет предусмотрена до 2035 года. По сути, это стратегический план, который включает в себя перераспределение транспортных потоков в муниципалитете.
От авторов документа требуется обеспечить транспортную и пешеходную связанность территорий, определить скоростной режим на различных участках, выбрать зоны для одностороннего и реверсивного движения, а также скорректировать работу светофоров.
Пропуску большегрузного транспорта в техзадании посвящен отдельный блок заданий, которые предлагают в основном ограничительные меры. Кроме того, в новой схеме отдельно предусматривается комплекс мер по созданию приоритетных условий для общественного транспорта. Также заказчик просит исполнителей расширить единое парковочное пространство и увеличить число штрафстоянок для эвакуируемого автотранспорта. Организация велосипедного движения в документе тоже прописана, но без подробностей.
На разработку всего документа победителю конкурса отводится почти полгода — к 20 ноября 2018 года документ должен быть готов.
Представленные в документации задачи, в сущности, отражают давно наболевшие транспортные вопросы в Екатеринбурге. В частности, до настоящего времени ни горадминистрации, ни УГИБДД по Свердловской области не удается справиться с крупнотоннажными автомобилями, которым запрещено проезжать в центр города. Также не решены проблемы с парковкой в неположенном месте, о чем УрБК неоднократно писал.
Одновременно с этим в КСОДД четко прослеживается одна из основных идеологий администрации Екатеринбурга: продвижение общественного транспорта в ущерб автомобильному движению. Не следует также забывать, что в последние годы усилия городских властей были направлены и на «выдавливание» автомобилистов из центра города (хотя прямо об этом в документе нигде не говорится). Правда, особого успеха по этим направлениям у горадминистрации не было. При попытке создать обособленные полосы для пневмоколесного транспорта муниципалитет столкнулся с сопротивлением ГИБДД. Платная парковочная зона в центре города с момента своего создания превратилась в убыточное предприятие.
Успешность создания масштабной схемы организации движения также вызывает сомнения. Во-первых, попытки разработать подобные стратегические документы предпринимаются не в первый раз. Год назад департамент архитектуры администрации Екатеринбурга уже проводил конкурс на разработку генплана города в части транспортной инфраструктуры. На исследования тогда потратили 12,5 млн руб. В 2016 году за 8 млн руб. была разработана новая маршрутная сеть для общественного транспорта Екатеринбурга.
Будут ли в итоге соединять все три исследования, непонятно. В документе только оговаривается то, что разработка КСОДД необходима для соблюдения федерального законодательства: Градостроительного кодекса, постановления правительства РФ об организации дорожного движения и так далее.
Во-вторых, как показал опыт с новой маршрутной сетью, на выходе научные изыскания получаются далекими от реальности и ожиданий конечных пользователей (в данном случае пассажиров). Основной продукт транспортной реформы и горожане, и представители заинтересованных ведомств называли «сырым». Дополнительную конфликтную ситуацию создала поспешность внедрения этой карты. В итоге маршрутная сеть ушла на глубокую проработку.
Примечательно, что авторы этой карты — урбанисты из фонда «Город.Pro» — уже забраковали КСОДД после ознакомления с техзаданием заказа.
«Когда создание какого-либо планировочного документа продиктовано не сформировавшимся естественным образом запросом, а навязанными извне новыми требованиями законодательства, — это всегда большой риск того, что сделают «на отвяжись», положат на верхнюю полку в шкафу и забудут навсегда. Ну или пропишут какую-нибудь глупость вроде строительства подземных переходов и развязок в городской застройке «для увеличения пропускной способности», — предположил член фонда Владимир Злоказов.
Впрочем, даже в случае появления грамотной и объективной схемы останутся вопросы относительно ее реализации. Активисты «Город.Pro» порой сами предъявляли претензии к администрации Екатеринбурга за искажение разработанных ими норм транспортной реформы. Подобная история повторилась после исследования грязи в Екатеринбурге — власти города взяли из рекомендаций ученых только те моменты, за которые должны отвечать горожане.
Появление «Комплексной схемы организации дорожного движения Екатеринбурга» станет для горадминистрации проверкой — какие уроки вынесли власти города из транспортной реформы.
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