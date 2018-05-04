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Запоздавший паводок не дает Екатеринбургу пополнить запасы питьевой воды

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Запаздывающий паводок не дает водохранилищам в окрестностях Екатеринбурга накопить водные запасы, сообщает пресс-служба ЕМУП «Водоканал».



По данным компании, в апреле естественная приточность в Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища перекрыла падение уровня воды от потребления, однако для запасания ресурса этого недостаточно.



«Низкая интенсивность роста приточности не характерна для водосборной площади Екатеринбурга, по сути, паводок запаздывает на 1-2 недели. Говорить о накоплении водных запасов на сегодняшний день невозможно, зафиксирован подъем уровней не больше, чем на 1-2 сантиметра. При этом в 2017 году в конце апреля уровни поднялись на 27 сантиметров, в 2016 году в этот период набрали 70 сантиметров и вышли на необходимый подпорный уровень», — объясняет заместитель технического директора по эксплуатации МУП «Водоканал» Кирилл Шутов.



Прошлогодний паводок был скудным в пределах многолетней величины, и уже в октябре Екатеринбург столкнулся с необходимостью закупать питьевую воду в Челябинской области. Перекачка из Нязепетровского водохранилища продолжалась четыре месяца и позволила сохранить круглосуточное штатное водоснабжение Екатеринбурга до наступления паводка 2018 года. Стоимость электроэнергии, необходимой для перекачки, превышает 30 млн руб. за каждый месяц. Из-за этого компания была вынуждена снизить темпы модернизации сетей и объектов ВКХ, обновления технологий водоподготовки и очистки стоков.



«Прогнозировать развитие вялотекущего паводка и определять месяц, в котором снова будет включен Нязепетровский каскад, на сегодняшний день преждевременно. В случае, если интенсивность паводка не вырастет после таяния снега, расчетный дефицит воды, критичность ситуации и дата подключения Нязепетровского каскада будут оцениваться в ежедневном режиме», — говорится в сообщении ЕМУП «Водоканал».

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