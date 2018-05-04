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Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 49 коп.
4 май 2018 (15:16)
УрБК, Москва, 04.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные, 5-6 мая, и понедельник, 7 мая 2018 года. Курс долл. США снизился на 28,48 коп., до 63,2 руб., евро — на 48,69 коп., до 75,64 руб.
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