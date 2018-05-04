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Российские автомобилисты меняют машины каждые пять лет

4 май 2018 (14:35)

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. В России автовладельцы в среднем меняют транспортное средство через каждые пять лет. Об этом свидетельствуют данные «Автостата».

Владельцы автомобилей премиум-класса меняют машины в среднем каждые четыре года.

К 2017 году средний срок владения автомобилем в России составлял 57 месяцев, то есть 4 года и 9 месяцев.

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