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«Уральские авиалинии» снизили стоимость на полеты в Венецию из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга
4 май 2018 (14:14)
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 3 мая по 27 октября 2018 года предлагает авиабилеты в Венецию по сниженными ценам. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Так, цены на перелет Москва — Венеция стартуют от 5 тыс. 900 руб.; Санкт-Петербург — Венеция (через Москву) — от 8 тыс. руб.; Екатеринбург — Венеция (через Москву) — от 8 тыс. руб.
Стоимость указана за авиабилет в одну сторону, включая все сборы. Предложение для Санкт-Петербурга и Екатеринбурга действительно на вылеты с 3 мая по 9 июня и с 29 сентября по 27 октября; для Москвы — с 3 мая по 15 июня и с 22 сентября по 27 октября.
«Венеция — одно из идеальных мест для предложения руки и сердца или проведения медового месяца. Маленькие тихие площади, уютные ресторанчики, романтические прогулки на гондоле — весь город словно создан для любви. Гостей города впечатляет архитектура — ажурный Дворец дожей, сверкающий золотом и фресками Собор Святого Марка, колокольня Кампаниле, с которой открывается великолепный вид на всю Венецианскую лагуну», — рассказали в пресс-службе.
Полеты в Венецию из Москвы (Домодедово) осуществляются по субботам. Из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга рейсы выполняются со стыковкой в Москве также по субботам.
Приобрести билеты по специальной цене можно в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, а также позвонив в call-центр по номеру 8-800-7700-262.
Так, цены на перелет Москва — Венеция стартуют от 5 тыс. 900 руб.; Санкт-Петербург — Венеция (через Москву) — от 8 тыс. руб.; Екатеринбург — Венеция (через Москву) — от 8 тыс. руб.
Стоимость указана за авиабилет в одну сторону, включая все сборы. Предложение для Санкт-Петербурга и Екатеринбурга действительно на вылеты с 3 мая по 9 июня и с 29 сентября по 27 октября; для Москвы — с 3 мая по 15 июня и с 22 сентября по 27 октября.
«Венеция — одно из идеальных мест для предложения руки и сердца или проведения медового месяца. Маленькие тихие площади, уютные ресторанчики, романтические прогулки на гондоле — весь город словно создан для любви. Гостей города впечатляет архитектура — ажурный Дворец дожей, сверкающий золотом и фресками Собор Святого Марка, колокольня Кампаниле, с которой открывается великолепный вид на всю Венецианскую лагуну», — рассказали в пресс-службе.
Полеты в Венецию из Москвы (Домодедово) осуществляются по субботам. Из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга рейсы выполняются со стыковкой в Москве также по субботам.
Приобрести билеты по специальной цене можно в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, а также позвонив в call-центр по номеру 8-800-7700-262.
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