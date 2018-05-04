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В Свердловской области судебные приставы арестовали земельный участок, владелец которого задолжал 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Судебные приставы Свердловской области арестовали земельный участок площадью 3,7 га за долг владельца в размере около 3,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.



«На исполнении в Ирбитском и Байкаловском районных отделах судебных приставов УФССП России по Свердловской области находится исполнительное производство в отношении должника, задолжавшего частному лицу более 3 млн руб. по договору займа. Добровольно погашать задолженность должник не пожелал, несмотря на предпринятую судебным приставом-исполнителем побуждающую к оплате долга меру воздействия — ограничение в праве выезда за границу», — рассказали в пресс-службе.



Судебным приставом-исполнителем было принято решение арестовать земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 3,7 га, принадлежащий на праве собственности должнику и расположенный на земельных массивах в Свердловской области.



В настоящий момент вышеуказанный участок оценивается специализированной организацией, в дальнейшем будет реализован на торгах территориального органа Росимущества, все вырученные средства будут переданы взыскателю.

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