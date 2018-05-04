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Троих свердловских юристов осудили за мошенничество и посредничество во взяточничестве

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении троих юристов из Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.



В зависимости от роли и степени участия каждого в противоправных деяниях они признаны виновными по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», частям 4 и 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Подстрекательство и пособничество в покушении на мошенничество», части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ «Покушение на посредничество во взяточничестве».



В суде установлено, что с января по октябрь 2016 года один из обвиняемых, представлявший интересы администрации городского округа Красноуральск, при рассмотрении арбитражным судом дела по иску двух коммерческих фирм, решил похитить принадлежащие им денежные средства.



К реализации умысла он привлек своего знакомого, также являющегося юристом и бывшим работником правоохранительных органов, который обратился к представителям организаций с предложением за вознаграждение в 3 млн руб. не предоставлять суду документы, подтверждающие позицию администрации. Реально выполнять обещанное соучастники не намеревались. Преступление не было доведено до конца в связи с отказом руководства фирм от передачи денег злоумышленникам.



В сентябре 2016 года вышеуказанный юрист, ранее работавший в правоохранительных органах, обратился к своему знакомому, сотруднику Екатеринбургского городского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов, и предложил ему свои услуги в качестве посредника при передаче денежного вознаграждения от руководителя коммерческой организации за принятие мер по обеспечению вынесения желаемого судебного решения.



Несмотря на отсутствие реальной возможности повлиять на результаты рассмотрения арбитражного дела, адвокат согласился и назвал размер своего вознаграждения — 2 млн руб. После этого юрист сообщил директору фирмы, что для решения проблемы требуется уплатить 3,5 млн руб., намереваясь обратить разницу в сумме 1,5 млн руб. в свою пользу.



Данное преступление соучастники также не смогли довести до завершения, поскольку 11 октября 2016 года юрист был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Екатеринбурге при получении денег.



Каждому из подсудимых назначено наказание в виде реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима на сроки от 2 лет до 4 лет и 6 месяцев. Кроме того, подсудимым назначены штрафы на сумму от 600 до 800 тыс. руб. с лишением права заниматься юридической деятельностью, связанной с представительством интересов юридических и физических лиц в суде, на сроки от 2 до 3 лет.



После оглашения приговора подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

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