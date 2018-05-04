Кризис

Минфин предложил ввести налог на профессиональный доход для самозанятых и ИП

Минфин РФ предложил ввести новый налог для самозанятых и индивидуальных предпринимателей без наемных работников — на профессиональный доход. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина.



Сейчас закон устанавливает на 2017 и 2018 годы нулевую ставку по налогу на доходы физических лиц для самозанятых. В январе Минфин предложил продлить действие льготы до 31 декабря 2019 года. К началу 2018 года документы для официальной регистрации в качестве самозанятых подали 964 человека.



Закончить разработку введения нового налога Минфин планирует в мае. Специально для его реализации ведомство предлагает создать специальное приложение — онлайн-офис, который будет работать как касса, через которую предприниматель будет взаимодействовать с ФНС. По задумке Минфина, граждане смогут установить приложение на любой смартфон или планшет, пройти биометрическую идентификацию, привязать к профилю банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог, заменяющий собой НДФЛ.



При этом фактически у ФНС не будет возможности проверить, весь ли доход декларирует предприниматель, признает замминистра. Поэтому ведомство рассчитывает привлечь в приложение клиентов самозанятых граждан. Например, за счет начисленного налога покупатели смогут, условно, копить баллы и этими баллами погашать часть своих налоговых обязательств, объяснил И. Трунин.



Минфин предлагает, чтобы ставка налога была в районе 3%, если услуги оказываются людям, и 6%, если компаниям, добавил И. Трунин. При этом самозанятым не нужно будет регистрироваться в качестве ИП, чтобы стать плательщиком налога, а зарегистрированные предприниматели смогут выбрать между налогом на профессиональную деятельность и другими налоговыми спецрежимами.



По предложению Минфина, так можно задекларировать доход только до 10 млн руб., но верхняя планка еще обсуждается. Ввести новый налог ведомство надеется уже с 2019 года в пилотном режиме.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: