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Компания «Транснефть-Прикамье» оштрафована за сброс вредных отходов в реку Черную в Кушве

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Кушвинский городской суд назначил АО «Транснефть-Прикамье» штраф в размере 50 тыс. руб. за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в реку Черную. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В августе 2017 года на основании приказа Росприроднадзора по Республике Татарстан была проведена выездная плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства со стороны АО «Транснефть-Прикамье». Проверена была и работа структурного подразделения — нефтеперекачивающей станции «Арбатская» филиала Пермского районного нефтепровода управления АО «Транснефть-Прикамье», расположенной в г. Кушве.



В ходе проверки был произведен отбор проб сточных вод после очистных сооружений биологической очистки НПС «Арбатская» на выпуске в реку Черную. Согласно протоколам результатов анализов проб воды, содержание железа после очистных сооружений биологической очистки превышает норматив допустимых сбросов в 15,7 раза.



Постановлением старшего государственного инспектора РФ в области охраны окружающей среды по УрФО в октябре 2017 года АО «Транснефть-Прикамье» было признано виновным в совершении административного правонарушения по статье 7.6 КоАП РФ. Кушвинским городским судом компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. за нарушение условий использования водного объекта в части соблюдения нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ.



Также постановление инспектора Росприроднадзора по УрФО было составлено в отношении начальника Пермского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть-Прикамье» О. Балабанова. Кушвинским городским судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в 10 тыс. руб. Суд установил, что Балабанов не принял должных мер по соблюдению положений решения о предоставлении водного объекта — р. Черной в пользование АО «Транснефть-Прикамье».



В Свердловский областной суд на решения Кушвинского городского суда были поданы апелляционные жалобы, в которых Балабанов просил состоявшиеся по делу решения отменить, производство прекратить, ссылаясь на процессуальные нарушения при оформлении актов проверки. Проверив материалы дела, заслушав защитников, судья апелляционной инстанции установил, что нарушений при взятии проб и оформлении соответствующих актов не имелось.



Таким образом, постановления старшего государственного инспектора РФ в области охраны окружающей среды по УрФО и решения Кушвинского городского суда в отношении АО «Транснефть-Прикамье» и О. Балабанова оставлены без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

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