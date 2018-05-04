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Администрация Екатеринбурга закажет разработку новой схемы движения в городе за 26 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга разместил на сайте аукцион на «Разработку комплексной схемы организации дорожного движения города Екатеринбурга».



Согласно техническому заданию, в рамках этого исследования должен быть разработан стратегический план развития дорожного движения. Подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет проанализировать транспортное и пешеходное движение в городе. На основании этих данных специалистам поручено будет разработать три прогноза дальнейшего развития улично-дорожной сети: пессимистичный, средний и оптимистичный.



После этого заказчик должен получить новую схему организации дорожного движения в городе, рассчитанную до 2035 года. В документе должны быть представлены: распределение транспортных потоков по сети дорог; организация пропуска транзитных транспортных потоков; организация одностороннего движения, а также применение реверсивного движения; организация движения грузового автомобильного транспорта.



При разработке транспортной схемы авторы должны учесть, что общественный транспорт в Екатеринбурге должен получить преимущество в движении. Должна ли учитываться новая маршрутная сеть, разработанная к 2016 году, в техзадании не уточняется.



За разработку исследования дорожного движения и разработку новой схемы в администрации города готовы заплатить 26 млн руб. Аукцион будет проведен 25 мая 2018 года.

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