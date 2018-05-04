Дайджест

СМИ узнали о деталях последнего полета Су-30СМ в Сирии

Проблемы у истребителя Су-30СМ, который накануне разбился в Сирии, начались сразу после взлета, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в органах военного управления.



По данным издания, когда самолет поднялся примерно на 200 м, вместо дальнейшего набора высоты он начал «клевать носом». В этот момент пилоты могли катапультироваться, но попытались выровнять самолет и вернуться на авиабазу Хмеймим. При попытке разворота истребитель начал заваливаться и вскоре рухнул в море.



Источник также отметил, что расследованием происшествия займется специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители компании-производителя Су-30СМ, службы безопасности полетов авиации и главного штаба ВКС.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: