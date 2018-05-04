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Госдеп нашел новые доводы против покупки комплексов С-400 Турцией

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт предупредил Турцию о несовместимости зенитных ракетных систем С-400 с вооружением НАТО, сообщает «Газета.Ru».



«Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможного приобретения Турцией С-400. В соответствии с договоренностями с НАТО — а Турция является членом альянса, — они должны приобретать лишь то оружие и другие средства, которые совместимы с остальными партнерами по НАТО. Мы не считаем, что здесь есть совместимость», — сказала она.



Она также отказалась давать комментарии относительно заявления помощника госсекретаря США Уэса Митчелал о том, что приобретение ЗРК у России может оказать негативное влияние на участие турецкой стороны в программе истребителя F-35.

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