Дайджест
Эксперты высчитали дозу «Новичка» для Сергея Скрипаля и его дочери
4 май 2018 (11:31)
Против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было использовано от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмеда Узюмджю.
Данное количество яда значительно больше того, что могло быть создано в исследовательских центрах, а значит, почти наверняка было синтезировано в качестве оружия, сказал он, уточнив, что не обладает точными цифрами.
Узюмджю подтвердил версию о том, что «Новичок» был использован в Солсбери в жидкой форме — эксперты ОЗХО взяли образцы с дверной ручки дома Скрипаля, в парке, и «в нескольких других местах, где присутствовали пострадавшие». Особо он подчеркнул, что данная форма яда высокой чистоты особо устойчива к влиянию окружающей среды и погодным условиям — именно благодаря этому удалось установить тип нервного агента.
Нервно-паралитический газ «Новичок», которым, предположительно, был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и складировался в Чехии.
Данное количество яда значительно больше того, что могло быть создано в исследовательских центрах, а значит, почти наверняка было синтезировано в качестве оружия, сказал он, уточнив, что не обладает точными цифрами.
Узюмджю подтвердил версию о том, что «Новичок» был использован в Солсбери в жидкой форме — эксперты ОЗХО взяли образцы с дверной ручки дома Скрипаля, в парке, и «в нескольких других местах, где присутствовали пострадавшие». Особо он подчеркнул, что данная форма яда высокой чистоты особо устойчива к влиянию окружающей среды и погодным условиям — именно благодаря этому удалось установить тип нервного агента.
Нервно-паралитический газ «Новичок», которым, предположительно, был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и складировался в Чехии.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать