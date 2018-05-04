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За I квартал налоговые органы Свердловской области доначислили в бюджет более 2,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. За I квартал 2018 года по результатам контрольной работы налоговые органы Свердловской области дополнительно начислили платежи в консолидированный бюджет РФ на общую сумму 2 млрд 539 млн руб. По результатам налоговых проверок доначислено 1 млрд 629 млн руб. платежей, сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



По результатам проведенных 490 тыс. камеральных налоговых проверок деклараций (расчетов) налогоплательщиков дополнительно начислены платежи в сумме 283 млн руб.



По результатам 160 выездных налоговых проверок организаций и 15 проверок физических лиц доначислено 1 млрд 346,5 млн руб. платежей, в том числе по организациям — 1 млрд 307 млн руб., по физлицам — 39 млн руб.



Дополнительно начисленные платежи в расчете на одну проверку организации составили 8,2 млн руб., на одну проверку физического лица — 2,6 млн руб.



С участием органов внутренних дел проведено 39 выездных налоговых проверок налогоплательщиков, что составляет 22,3% от общего количества надзорных мероприятий. По их результатам дополнительно начислены платежи в сумме 684,7 млн руб.



Основные суммы дополнительно начисленных платежей произведены по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (1 031 млн руб. или 63% от общей суммы доначисленных платежей по налоговым проверкам); налогу на доходы физических лиц (134,4 млн руб. или 8%), налогу на прибыль организаций (261,9 млн руб. или 16%). В совокупности данные налоги составили 87,6% в общей сумме доначисленных платежей.



Сумма взысканных (поступивших) дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок составила 1 млрд 295 млн руб., что больше показателя I квартала 2017 года на 307,5 млн руб. или на 31%.



Уровень взыскания дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок, решения по которым вступили в силу, составил 98%, что выше показателя I квартала 2017 года на 42 процентных пункта.

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