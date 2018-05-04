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Правительство РФ утвердило стратегию развития автопрома до 2025 года

УрБК, Москва, 04.05.2018. Правительство РФ утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.



«Подписанным распоряжением утверждена стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года. Стратегия разработана в соответствии с поручением президента России по результатам проверки эффективности мер по ускорению процессов импортозамещения в автомобильной промышленности», — указано в справке к документу.



В стратегии обозначены следующие цели: удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику; рост экспорта автомобильной техники и компонентов; наращивание технологических компетенций национальных производителей автотехники и комплектующих за счёт углубления локализации производимых автомобилей до 70-85%; выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключённого автотранспорта, газомоторной техники, стимулирование спроса на такую технику, организация послепродажного обслуживания и создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.



В качестве одного из ключевых механизмов наращивания производственного и научного потенциала предусмотрено создание технологических консорциумов, которые будут консолидировать усилия государства, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационных компаний, научных, инжиниринговых и общественных организаций в целях освоения новых технологий и выведения на рынок продукции с новыми свойствами.



«Реализация стратегии позволит, в частности, обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40-50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств); рост инвестиций в развитие производства автомобилей и производства автомобильных компонентов на территории России», — говорится в справке.

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