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C начала 2018 года количество банкнот номиналом 2 тыс. рублей в Свердловской области выросло в два раза

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. К началу мая 2018 года количество новых банкнот номиналом 2 тыс. руб. в обращении в Свердловской области выросло в 2 раза, 200 руб. — в 3 раза. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.



«Это говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у жителей региона. При этом на каждого жителя области в обращении приходится примерно по две банкноты в 2 тыс. руб. 200-рублевых банкнот меньше — примерно одна на двоих жителей области», — рассказали в уральском представительстве Центробанка.



Как отмечают в Уральском главном управлении Банка России, с появлением новых купюр произошло некоторое снижение в обращении количества уже действующих банкнот смежных номиналов — 100, 500, 1 тыс. руб.



Напомним, купюры номиналом 200 и 2 тыс. руб. были введены в обращение на территории РФ 12 октября 2017 года. В первую очередь они поступили в города, символы которых изображены на банкнотах, — Севастополь и Владивосток. В Свердловской области банкноты 200 и 2 тыс. руб. начали поступать в массовый оборот с декабря 2017 года.

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