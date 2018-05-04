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Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту возгорания пяти автомобилей на улице Токарей

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту возгорания пяти автомобилей на улице Токарей. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД.



«Сегодня ночью в 02.05 в отдел полиции № 9 поступило сообщение о возгорании автомобиля Kia Rio напротив дома № 40 на улице Токарей. Также от возгорания иномарки пострадали припаркованные рядом Hyundai Elantra, Daewoo Matiz, Toyota Corolla и Volkswagen Passat. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия, организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. Владельцы транспортных средств Kia Rio и Daewoo Matiz уже обратились с заявлениями в полицию. По результатам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.



Напомним, что сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану сегодня, 4 мая 2018 года, в 01.58 по местному времени. Сотрудники МЧС справились с огнем в течение трех минут. Причины возгорания устанавливаются.

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