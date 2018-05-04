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Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту возгорания пяти автомобилей на улице Токарей

4 май 2018 (10:24)

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту возгорания пяти автомобилей на улице Токарей. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД.

«Сегодня ночью в 02.05 в отдел полиции № 9 поступило сообщение о возгорании автомобиля Kia Rio напротив дома № 40 на улице Токарей. Также от возгорания иномарки пострадали припаркованные рядом Hyundai Elantra, Daewoo Matiz, Toyota Corolla и Volkswagen Passat. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия, организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. Владельцы транспортных средств Kia Rio и Daewoo Matiz уже обратились с заявлениями в полицию. По результатам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, что сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану сегодня, 4 мая 2018 года, в 01.58 по местному времени. Сотрудники МЧС справились с огнем в течение трех минут. Причины возгорания устанавливаются.

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