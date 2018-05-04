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В Екатеринбурге 22 дома остались без горячей воды и тепла из-за прорыва трубопровода на улице Фрунзе

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. В Екатеринбурге из-за прорыва на магистральном трубопроводе на улице Фрунзе ограничена подача тепла и горячей воды в 22 жилых дома, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).



Авария на трубопроводе случилась сегодня ночью. Сейчас на месте прорыва работают три ремонтные бригады (17 человек) и шесть единиц специализированной техники ЕТК. Срок окончания ремонта магистрали будет определен после завершения земляных работ.



«Учитывая, что температура наружного воздуха +8 градусов, температура в жилых помещениях при данных параметрах теплоснабжения не опустится ниже нормы», — отметили в пресс-службе ЕТК.

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