Новости дня
В Екатеринбурге 22 дома остались без горячей воды и тепла из-за прорыва трубопровода на улице Фрунзе
4 май 2018 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. В Екатеринбурге из-за прорыва на магистральном трубопроводе на улице Фрунзе ограничена подача тепла и горячей воды в 22 жилых дома, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
Авария на трубопроводе случилась сегодня ночью. Сейчас на месте прорыва работают три ремонтные бригады (17 человек) и шесть единиц специализированной техники ЕТК. Срок окончания ремонта магистрали будет определен после завершения земляных работ.
«Учитывая, что температура наружного воздуха +8 градусов, температура в жилых помещениях при данных параметрах теплоснабжения не опустится ниже нормы», — отметили в пресс-службе ЕТК.
Авария на трубопроводе случилась сегодня ночью. Сейчас на месте прорыва работают три ремонтные бригады (17 человек) и шесть единиц специализированной техники ЕТК. Срок окончания ремонта магистрали будет определен после завершения земляных работ.
«Учитывая, что температура наружного воздуха +8 градусов, температура в жилых помещениях при данных параметрах теплоснабжения не опустится ниже нормы», — отметили в пресс-службе ЕТК.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Верхней Салде шесть жилых домов остались без тепла из-за аварии на магистральном трубопроводе
- В Екатеринбурге устранили повреждение трубопровода на Уралмаше
- В Екатеринбурге из-за аварии была временно ограничена подача тепла в 300 домах
- В Екатеринбурге аварийные службы понизят температуру в батареях 123 домов на ЖБИ
- В Екатеринбурге устранили аварию на трубопроводе на улице Красных командиров