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Пять автомобилей сгорели в результате пожара в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Сразу пять иномарок сгорели в результате пожара на ул. Токарей в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о возгорании поступило сегодня, 4 мая 2018 года, в 01.58 по местному времени.



«На площади 5 кв. м. сгорели автомобили Hyundai Elantra, Kia Rio и Daewoo Matiz. Повреждены кузова автомобилей Toyota Corolla и Volkswagen Passat», — говорится в сообщении.



В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут. О причинах возгорания не сообщается.

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