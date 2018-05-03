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В России с 1 июля заработает онлайн-агрегатор для госзакупок малого объема

УрБК, Москва, 03.05.2018. В России с 1 июля будет запущен в пилотном режиме единый агрегатор торговли, предназначенный для госзакупок малого объема. Соответствующий документ, подписанный председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, размещен на сайте кабмина.



Цель проекта — расширить возможности субъектов предпринимательства предлагать свои товары, работы, услуги государственным заказчикам.



«Реализация пилотного проекта предполагается на добровольной основе в отношении закупок для государственных и муниципальных нужд малого объема с 1 июля 2018 года, на обязательной основе в отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти — с 1 ноября 2018 года», — указано в пояснительной записке к документу.



Сервис разработан для закупок малого объема (до 100 тыс., до 200 тыс. и до 400 тыс. руб. в зависимости от их целей): по ним заказчики будут вправе осуществлять небольшие закупки у единственного поставщика без проведения конкурсов.



К агрегатору торговли будут допущены заказчики, зарегистрированные в единой информационной системе в сфере закупок.



По замыслу авторов проекта, агрегатор торговли будет обеспечивать недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с использованием в том числе других информационных систем.



В агрегаторе торговли будет применяться информация о товарах, работах, услугах, содержащаяся в каталоге товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещённом в единой информационной системе в сфере закупок.



Оператором единого агрегатора торговли станет «дочка» «Ростеха» — АО «РТ-Проектные технологии».

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