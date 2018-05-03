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В Сирии рухнул российский истребитель

Истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России разбился в Сирии, сообщает РИА Новости.



По данным ведомства, это произошло около 09:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим. В момент катастрофы самолет набирал высоту. «Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли», — говорится в сообщении.



«По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было», — указали в Минобороны.

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