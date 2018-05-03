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Прообразом Пикачу стала белка

Дизайнер Ацуко Нисиде призналась, что прообразом известного мультипликационного героя Пикачу стала белка, сообщает «Газета.Ru».



Происхождение Пикачу не раскрывалось на протяжении 22 лет со времени выхода мультсериала.



Персонаж должен был использовать электричество в качестве оружия и иметь две ступени эволюции. Нисиде призналась, что в момент создания Пикачу переживала «беличий бум», мечтала о домашней белке и очень хотела сделать персонажа похожим на белку, «подарив» ему хвост, уши и округлые щеки белки. Тем не менее, позже в компании Pokemon Co. Пикачу назвали мышью.



После этого признания компания Pokemon Co. пообещала исправить в атласе покемонов «мышь» на «белку».

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