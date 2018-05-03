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ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово снесут в конце мая

3 май 2018 (17:20)

Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово снесут к концу мая 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

По его словам, демонтируют не только само здание, но и постройки рядом с ним. Расходы возьмут на себя собственники «Зимней вишни».

«Есть договоренности с собственниками, они активно помогают нам в этом, берут на себя расходы, в том числе сейчас подписываем с ними соглашения по передаче имущества городу на безвозмездной основе», — отметил чиновник.

На месте торгового центра появится мемориальный сквер или часовня.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

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