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ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово снесут в конце мая
3 май 2018 (17:20)
Торговый центр «Зимняя вишня» в Кемерово снесут к концу мая 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
По его словам, демонтируют не только само здание, но и постройки рядом с ним. Расходы возьмут на себя собственники «Зимней вишни».
«Есть договоренности с собственниками, они активно помогают нам в этом, берут на себя расходы, в том числе сейчас подписываем с ними соглашения по передаче имущества городу на безвозмездной основе», — отметил чиновник.
На месте торгового центра появится мемориальный сквер или часовня.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.
По его словам, демонтируют не только само здание, но и постройки рядом с ним. Расходы возьмут на себя собственники «Зимней вишни».
«Есть договоренности с собственниками, они активно помогают нам в этом, берут на себя расходы, в том числе сейчас подписываем с ними соглашения по передаче имущества городу на безвозмездной основе», — отметил чиновник.
На месте торгового центра появится мемориальный сквер или часовня.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.
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