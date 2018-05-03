Статьи
Выборочная борьба с грязью
3 май 2018 (15:19)
За минувший зимний и текущий весенний период у горожан к администрации города накопилось много вопросов. В первую очередь по качеству уборки города от снега, а в последующем — и от грязи. Председатель комитета благоустройства муниципалитета Тамара Благодаткова попыталась ответить на претензии на примере конкретных участков. Однако от ее пояснений возникает еще больше вопросов к системе контроля уборки во всем городе.
«Диалог» Т. Благодатковой с горожанами был размещен на официальном портале города. Большая часть жалоб поступила от жителей отдаленных районов. По своей сути вопросы были одни и те же: низкое качество уборки.
«Хочу задать вопрос об уборке улицы Гражданской войны, которую не видят и не вычищают годами, хотя почти по всей ее длине находится МДОУ 535, и дети на прогулке вынуждены дышать пылью и грязью с этой улицы. Поясню, за 10 лет не припомню ни вывоза снега зимой, ни мытья проезжей части летом. Листва, которая падает осенью, остается на асфальте и года через 2 перегнивает», — говорится в одном из обращений.
«Есть ли планы по благоустройству площади Первой пятилетки и прилегающих к ней тротуаров? Особенно волнует ужасное состояние территории остановки общественного транспорта со стороны памятника Орджоникидзе. Постоянная грязь, мусор, торчащие куски арматуры, покосившиеся столбы. Чуть в стороне — засохшие ели, которые могут когда-нибудь упасть», — спрашивает один из жителей Орджоникидзевского района города.
Еще один горожанин напрямую поинтересовался, почему в Екатеринбурге «исчезли» дворники.
Дату поступления вопросов в администрации города не уточняют. Как следует из слов Т. Благодатковой, по всем жалобам были проведены дополнительные проверки, по итогам которых недочеты в благоустройстве власти города пообещали устранить. В районные администрации отосланы дополнительные поручения.
Следует отметить, что председателю комитета по благоустройству нередко приходится самостоятельно контролировать работу коммунальщиков. В начале апреля 2018 года Тамара Благодаткова призналась, что проводила инспекцию по уборке тротуаров.
Из этого следует, что комитет по благоустройству администрации города помимо организационных вопросов вольно или невольно перепроверяет работу профильных служб. Вместе с тем с 2012 года в каждом районе Екатеринбурга существует целая система контроля за соблюдением чистоты — МКУ «Служба заказчика» (институт квартальных).
Сотрудники учреждений ежедневно должны обходить свои участки и фиксировать нарушения правил благоустройства. При необходимости о выявленных нарушениях уведомляется районная администрация. Само создание института квартальных изначально задумывалось для поддержания чистоты в городе и оперативного устранения недостатков. Однако из приведенных горадминистрацией жалоб следует, что многие проблемы по благоустройству не решались годами, как в случае с улицей Гражданской войны.
В своих ответах населению Т. Благодаткова указывает, что квартальные участвовали в устранении указанных нарушений. Но не совсем ясно, сделано это было до или после поступления жалобы. Кроме того, председатель комитета не дала никаких рекомендаций по взаимодействию населения с МКУ «Служба заказчика» (что также является одной из основ работы института квартальных).
В итоге из приведенного общения главы комитета благоустройства горадминистрации с населением появляются вопросы к работе всей системы в целом. Ранее аналогичные претензии возникали со стороны Общественной палаты Екатеринбурга по уборке города от снега.
После прошедшего зимнего периода Т. Благодаткова признала недочеты в этой работе и пообещала пересмотреть регламент работы коммунальных служб. Однако в остальные времена года, по всей видимости, система уборки города от грязи будет работать в прежнем режиме, и борьба за чистоту будет носить больше точечный характер, если будет дано распоряжение «сверху».
«Диалог» Т. Благодатковой с горожанами был размещен на официальном портале города. Большая часть жалоб поступила от жителей отдаленных районов. По своей сути вопросы были одни и те же: низкое качество уборки.
«Хочу задать вопрос об уборке улицы Гражданской войны, которую не видят и не вычищают годами, хотя почти по всей ее длине находится МДОУ 535, и дети на прогулке вынуждены дышать пылью и грязью с этой улицы. Поясню, за 10 лет не припомню ни вывоза снега зимой, ни мытья проезжей части летом. Листва, которая падает осенью, остается на асфальте и года через 2 перегнивает», — говорится в одном из обращений.
«Есть ли планы по благоустройству площади Первой пятилетки и прилегающих к ней тротуаров? Особенно волнует ужасное состояние территории остановки общественного транспорта со стороны памятника Орджоникидзе. Постоянная грязь, мусор, торчащие куски арматуры, покосившиеся столбы. Чуть в стороне — засохшие ели, которые могут когда-нибудь упасть», — спрашивает один из жителей Орджоникидзевского района города.
Еще один горожанин напрямую поинтересовался, почему в Екатеринбурге «исчезли» дворники.
Дату поступления вопросов в администрации города не уточняют. Как следует из слов Т. Благодатковой, по всем жалобам были проведены дополнительные проверки, по итогам которых недочеты в благоустройстве власти города пообещали устранить. В районные администрации отосланы дополнительные поручения.
Следует отметить, что председателю комитета по благоустройству нередко приходится самостоятельно контролировать работу коммунальщиков. В начале апреля 2018 года Тамара Благодаткова призналась, что проводила инспекцию по уборке тротуаров.
Из этого следует, что комитет по благоустройству администрации города помимо организационных вопросов вольно или невольно перепроверяет работу профильных служб. Вместе с тем с 2012 года в каждом районе Екатеринбурга существует целая система контроля за соблюдением чистоты — МКУ «Служба заказчика» (институт квартальных).
Сотрудники учреждений ежедневно должны обходить свои участки и фиксировать нарушения правил благоустройства. При необходимости о выявленных нарушениях уведомляется районная администрация. Само создание института квартальных изначально задумывалось для поддержания чистоты в городе и оперативного устранения недостатков. Однако из приведенных горадминистрацией жалоб следует, что многие проблемы по благоустройству не решались годами, как в случае с улицей Гражданской войны.
В своих ответах населению Т. Благодаткова указывает, что квартальные участвовали в устранении указанных нарушений. Но не совсем ясно, сделано это было до или после поступления жалобы. Кроме того, председатель комитета не дала никаких рекомендаций по взаимодействию населения с МКУ «Служба заказчика» (что также является одной из основ работы института квартальных).
В итоге из приведенного общения главы комитета благоустройства горадминистрации с населением появляются вопросы к работе всей системы в целом. Ранее аналогичные претензии возникали со стороны Общественной палаты Екатеринбурга по уборке города от снега.
После прошедшего зимнего периода Т. Благодаткова признала недочеты в этой работе и пообещала пересмотреть регламент работы коммунальных служб. Однако в остальные времена года, по всей видимости, система уборки города от грязи будет работать в прежнем режиме, и борьба за чистоту будет носить больше точечный характер, если будет дано распоряжение «сверху».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Никто не обещал идеальной чистоты»
- Подрядчики, не выполнившие план по уборке снега в Екатеринбурге, не получат денег
- Улицы Екатеринбурга от снега ежесуточно чистят от 530 до 540 единиц техники
- Комитет благоустройства администрации Екатеринбурга сделал замечания подрядным организациям по уборке города
- Администрация Екатеринбурга: Основные работы по очистке города от грязи и мусора должны быть закончены к 30 апреля