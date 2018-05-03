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Из-за тестового матча на «Екатеринбург Арене» 6 мая в городе ограничат движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В связи с проведением тестового матча на «Екатеринбург Арене» между командами «Урал» и «Амкар» администрация города вводит на 6 мая ограничения в движении транспорта.



Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, с 12.00 до 19.00 будет ограничено движение транспорта на участках улицы Ключевской от Токарей до Мельникова, улицы Пирогова от Крауля до Анри Барбюса, улицы Татищева от Репина до Мельникова. С 17.00 до 19.00 — по улице Репина от Мельникова до дома № 14 по улице Репина и от проспекта Ленина до Малышева, по улице Малышева от Московской до Репина, по улице Крауля от Мельникова до Репина.



«Кроме того, в день проведения матча с 17.00 до 19.00 будет полностью закрыто движение автотранспорта по улице Репина от дома № 14 до пересечения с Малышева. Также с 12.00 до 19.00 запрещена стоянка автотранспорта на парковках на улице Ключевской от Токарей до Мельникова, на Репина от Мельникова до Малышева. Внимание автолюбителям! С указанных участков будет вестись автоэвакуация», — сообщает городской портал.



При этом с 13.00 до 19.00 на улице Татищева будут работать подземный паркинг (въезд на четной стороне Татищева после перекрестка с Репина) и наземный паркинг (въезд по четной стороне после перекрестка с Мельникова). Въезд на оба паркинга будет производиться по всем категориям билетов.

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