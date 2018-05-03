ММК инвестирует в безопасность труда

В 2017 году подразделения ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выполнили все необходимые мероприятия по охране труда работников. Общая сумма инвестиций предприятия в данную сферу достигла 680 млн руб., из них 21,3 млн руб. затрачены на лабораторно-инструментальные исследования при проведении специальной оценки условий труда. При этом большое внимание уделялось формированию у сотрудников чувства ответственности за свою безопасность, а также умений и навыков, необходимых для ее обеспечения.«Анализ итогов выполнения ПАО «ММК» мероприятий по охране труда показал, что работа в подразделениях комбината велась в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными документами, локальными актами ПАО «ММК» и коллективным договором. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБОТ) ПАО «ММК» сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007. Ресертификационный аудит системы, прошедший в марте прошлого года, несоответствий не выявил», — рассказали в пресс-службе комбината.В 2017 году на ММК запланировали и выполнили 79 мероприятий по улучшению условий труда и профилактике профессиональных заболеваний, предусмотренных соглашением по охране труда. Общественный контроль в подразделениях при этом осуществлял профком через уполномоченных по охране труда профсоюзных комитетов подразделений. Выявляемые ими замечания устранялись в кратчайшие сроки.В ММК отмечают, что работники комбината обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и фактическими условиями труда. Вся поступающая спецодежда, спецобувь и СИЗ проходят комиссионную внешнюю приемку и имеют сертификаты качества или декларации соответствия. Проводятся своевременно ремонт, стирка, чистка и сушка спецодежды. Затраты на обеспечение и содержание СИЗ составили в 2017 году 222,5 млн руб.Все поступающие на работу проходят вводный инструктаж, обучение безопасным приемам труда, стажировку на рабочем месте согласно требованиям нормативных документов. В КЦПК «Персонал» обучение охране труда прошли 623 работника из числа руководителей, специалистов и служащих.«Безопасный труд — это не только право, но и обязанность каждого работника. Необходимо изменить отношение персонала к вопросам охраны труда, сделать жизнь и здоровье работника безусловным приоритетом, на котором только и может базироваться производственная деятельность», — отмечает генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.Все поступающие на работу в ОАО «ММК» лица проходят предварительный медосмотр, а действующие работники предприятия — периодический. Сотрудники, осуществляющие отдельные виды деятельности, связанные с источниками повышенной опасности, проходят также психиатрическое освидетельствование, а те, кто управляет средствами автомобильного и железнодорожного транспорта, машинами и механизмами повышенной опасности — предсменные осмотры в цеховых здравпунктах.В горячих цехах обеспечивается питьевой режим, снабжение газированной водой осуществляется без сбоев. Работникам, трудящимся в условиях нагревающего микроклимата, выдают бутилированную минерализованную воду. Тем, кто работает во вредных условиях труда, выдают чай в соответствии с установленными нормами, а также (по результатам специальной оценки условий труда) продукты для диетического (лечебного и профилактического) питания. Расходы на эти цели составили в прошлом году около 20 млн руб.В Группе ММК уделяется большое внимание вопросам охраны труда и предотвращения производственного травматизма. В компании с 2015 года действует постоянная программа «Безопасность 24/7», направленная на снижение травматизма. В рамках программы в целях предотвращения травм, аварий и экологических инцидентов особое внимание уделяется прогнозированию, определению источников опасности и профилактике. В числе приоритетов — необходимость постоянного улучшения условий труда, определение источников опасности и оценки рисков, нетерпимое отношение к нарушениям безопасности труда.«С начала этого года на ММК начала свою работу «Школа безопасности» — уникальный учебно-тренировочный полигон, главная цель которого — снижение травматизма на производстве, а также отработка навыков работы на наиболее опасных участках. Здесь проходят обучение поступающие на работу в организации Группы ММК, а также действующие сотрудники, которые допустили нарушение техники безопасности или неудовлетворительно сдали ежегодную проверку знаний по охране труда», — рассказали в пресс-службе.Помимо компьютерного класса и класса для тестирования, в школе обустроен полигон для отработки навыков по технике безопасности на производстве. Как отмечают представители комбината, подобный учебно-тренировочный полигон во многом не имеет аналогов в регионе и в стране.