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Бывший глава свердловского минфина лишился поста заместителя руководителя Росреестра

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Константина Колтонюка от должности заместителя руководителя Росреестра. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



«Освободить Колтонюка Константина Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по его просьбе», — говорится в документе.



Напомним, К. Колтонюк занял пост заместителя главы Росреестра в ноябре 2012 года. Ранее он работал в Минтрансе и аппарате правительства РФ, в 2009-2012 годах занимал должность министра финансов Свердловской области.

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