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В Свердловской области из-за паводка ограничено сообщение с 22 населенными пунктами
3 май 2018 (16:09)
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В Свердловской области из-за разлива весенних вод подтоплены пять низководных мостов и один подъезд к мосту, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
В результате подтопления ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными с общим населением 2 тыс. 636 человек. В зоне половодья оказались пять муниципалитетов: Талицкий и Туринский городские округа, Байкаловский и Слободо-Туринский муниципальные районы, Махневское муниципальное образование.
«Весенний паводок на территории Свердловской области развивается в соответствии с прогнозом. Подтопленных объектов экономики и жилых домов нет», — отмечается в сообщении ведомства.
В результате подтопления ограничено автотранспортное сообщение с 22 населенными с общим населением 2 тыс. 636 человек. В зоне половодья оказались пять муниципалитетов: Талицкий и Туринский городские округа, Байкаловский и Слободо-Туринский муниципальные районы, Махневское муниципальное образование.
«Весенний паводок на территории Свердловской области развивается в соответствии с прогнозом. Подтопленных объектов экономики и жилых домов нет», — отмечается в сообщении ведомства.
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