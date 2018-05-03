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Официальный курс доллара США вырос на 1,4 руб., евро — на 92 коп.

УрБК, Москва, 03.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 мая 2018 года. Курс долл. США вырос на 1,48 руб., до 63,48 руб., евро — на 92,05 коп., до 76,12 руб.

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