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В Екатеринбурге компания «Виктория» заплатит штраф в 17,5 млн рублей за нарушения при постановке на учет 250 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В Екатеринбурге выявили нарушения миграционного законодательства в действиях руководства ООО «Виктория». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Виктория» в качестве принимающей стороны в пос. Горный Щит на миграционный учет поставила более 250 иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности. При этом с момента регистрации компания фактическую деятельность не осуществляет, единственным сотрудником общества является директор.



Кроме того, договор аренды нежилого помещения по адресу, где состояли на учете иностранные граждане, расторгнут в декабре 2017 года, трудовую деятельность иностранные граждане в ООО «Виктория» никогда не осуществляли.



В результате выявленных нарушений прокуратура района в отношении юридического лица возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.27 КоАП РФ «Представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений об иностранном гражданине или о лице без гражданства либо подложных документов принимающей стороной».



По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры ООО «Виктория» признано виновным по каждому делу об административном правонарушении, организации назначен штраф на общую сумму 17,5 млн руб.

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