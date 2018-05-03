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Правительство РФ утвердило перечень товаров, подлежащих маркировке с 2019 года

УрБК, Москва, 03.05.2018. Правительство РФ утвердило перечень из десяти групп товаров, которые производители обязаны маркировать, а также сроки введения маркировки. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.



«Утвержден перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, с указанием сроков введения такой маркировки. К таким товарам отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, различные предметы одежды, обувные товары, фотокамеры и другие. Это будет способствовать снижению оборота контрафактной продукции в России», — говорится в пояснительной записке к распоряжению.



В частности, с 1 марта 2019 года подлежит маркировке табачная продукция, с 1 июля — обувь, с 1 декабря — духи и туалетная вода, покрышки и шины, трикотажные блузки (включая одежду ручного вязания), пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки.

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